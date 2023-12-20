В 70% проверенных школ в Удмуртии выявлены нарушения правил организации питания

Ижевск. Удмуртия. Региональное управление Роспотребнадзора отчиталось о проверках школ и организаторов питания, проведённых с начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

С начала учебного года 2023-2024 специалистами проверено 125 школ и 7 организаций питания. Также профилактические визиты прошли в 101 школе, в 71 (70%) из которых выявлены нарушения.

В частности, установлено, что не соблюдается калорийность рационов питания, продолжительность перемены на прием пищи менее 20 минут. Кроме того, выявлены нарушения условий хранения продуктов, нарушения сроков прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудников, нарушения маркировки продуктов, дефекты внутренней отделки, поверхности стен, потолка и пола.

Также сотрудники Роспотребнадзора исследовали 1 084 пробы продуктов и готовых блюд. Нормам по микробиологическим показателям из них не соответствовали менее 1%, по калорийности — 1,8%.

По результатам составлено 14 административных протоколов, также вынесен штраф на общую сумму 72 тысячи рублей. Школам выдали 96 предписаний по устранению нарушений.