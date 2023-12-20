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В 70% проверенных школ в Удмуртии выявлены нарушения правил организации питания

11:03, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В 70% проверенных школ в Удмуртии выявлены нарушения правил организации питания
11:03, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#питание
Фото: ИА «Сусанин»
24
0

Также проводились лабораторные исследования продуктов и блюд. 

Ижевск. Удмуртия. Региональное управление Роспотребнадзора отчиталось о проверках школ и организаторов питания, проведённых с начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

С начала учебного года 2023-2024 специалистами проверено 125 школ и 7 организаций питания. Также профилактические визиты прошли в 101 школе, в 71 (70%) из которых выявлены нарушения. 

В частности, установлено, что не соблюдается калорийность рационов питания, продолжительность перемены на прием пищи менее 20 минут. Кроме того, выявлены нарушения условий хранения продуктов, нарушения сроков прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудников, нарушения маркировки продуктов, дефекты внутренней отделки, поверхности стен, потолка и пола.

Также сотрудники Роспотребнадзора исследовали 1 084 пробы продуктов и готовых блюд. Нормам по микробиологическим показателям из них не соответствовали менее 1%, по калорийности — 1,8%.

По результатам составлено 14 административных протоколов, также вынесен штраф на общую сумму 72 тысячи рублей. Школам выдали 96 предписаний по устранению нарушений.

11:03, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#питание