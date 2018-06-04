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Жители Удмуртии могут стать донорами костного мозга

14:45, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:45, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
244
0
#здоровье\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#сдача крови\n#донорство
Фото: pixabay.com
244
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Акция по сдаче крови для занесения в национальный регистр продлится до 17 июня.

Ижевск. Удмуртия. Донорская акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга» пройдёт в Ижевске. Как сообщают организаторы из Русфонда, акция продлится до 17 июня.

Сдать кровь на HLA-типирование может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьёзных противопоказаний. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.

Отметим, что Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга создаёт Русфонд с 2013 года совместно с государственными и некоммерческими организациями, при поддержке бизнеса и волонтёров. Регистр назван именем Васи Перевощикова - обыкновенного мальчика из российской глубинки, которому донора так и не нашли.

В дни акции в Удмуртии кровь на типирование можно будет сдать в медицинском центре в Ижевске по адресу: улица Совхозная, 1а, офис 2.

С понедельника до пятницы 8:00 - 20:00, в субботу 9:00 - 14:00.

Контактный телефон: +7 (963) 482-11-00

 

Наша справка:

- донор допускается к процедуре забора клеток только после полного обследования и консультации со специалистом, так как здоровье донора для регистра прежде всего;

- процедура забора костного мозга может проводиться в другом городе;

- донору выдаётся больничный лист сроком от 5 до 10 дней;

- донор не несёт расходов, связанных с проездом до центра забора клеток и пребыванием в нем;

- донор сможет познакомиться с реципиентом через 2 года после пересадки трансплантата;

- потенциальный донор костного мозга в любой момент может выйти из регистра без объяснения причин.

14:45, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
244
0
#здоровье\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#сдача крови\n#донорство

 

 

 


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