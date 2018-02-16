  • $ 56.59 ↓
  • € 70.67 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Александр Бречалов: в Удмуртии изношено почти 90% медицинского диагностического оборудования

      09:00, 16 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      09:00, 16 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      718
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сочи\n#медики
      Фото: pixabay.com
      718
      0

      По слова главы республики, при решении данной проблемы отдельный акцент нужно сделать на моногородах.

      Сочи. Почти 90% медицинского диагностического оборудования Удмуртии изношено. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на форуме в Сочи.

      «У нас много проблем в республике и, конечно, сразу одномоментно все решить очень сложно. Одна из них - это серьезный износ оборудования, просто катастрофический, почти 90% диагностического оборудования у нас изношено. Мы сейчас находим разные возможности для решения этой проблемы», - сказал Бречалов.

      Глава Удмуртии отметил, что нужно повышать качество жизни, и отдельный акцент сделать на моногородах

      «Мы сейчас больше говорим о взаимодействии градообразующего предприятия и руководства муниципалитета или территории. В этом уже, судя по докладам и комментариям, достигнуты серьезные результаты. Следующий шаг – это среда обитания, среда жизни. <…> У нас идет конкуренция за человека. За квалифицированного рабочего, за специалиста», - прокомментировал глава.

      Отметим, что в Сарапуле, который является моногородом, уже сделали шаги для решения проблем в сфере медицины. Город реализовал федеральный проект «Бережливая поликлиника», благодаря которому удалось сделать новую регистратуру для больницы, отремонтировать медкабинеты, приобрести программное обеспечение и оборудование.

      «Сегодня мы видим эффект, который несет на себе этот проект. Медицина в Сарапуле – актуальный вопрос, и этот большой шаг дал социальный эффект. Люди видят, что очень много внимания уделяется этому вопросу, и мы движемся вперед», - сказал глава Сарапула Александр Ессен. 

      09:00, 16 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      718
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сочи\n#медики

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      09:10, 09 февраля, 2018
      13750

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      13058
      10:39, 12 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      10274
      10:25, 14 февраля, 2018

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      9622
      13:18, 15 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      6709
      11:02, 13 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      3063

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      3049
      16:56, 13 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2762
      10:12, 10 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2704
      19:22, 09 февраля, 2018

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2696
      15:53, 09 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      17:20, 10 февраля, 2018
      2405

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2271
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2201
      15:08, 10 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      2145
      19:37, 13 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2125
      19:08, 12 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Патриотические граффити-рисунки на троллейбусе в Ижевске

      Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      15 февраля, 2018

      ООО «КОМОС ГРУПП» на международной выставке «ПРОДЭКСПО 2018»

      15 февраля, 2018