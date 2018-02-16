Александр Бречалов: в Удмуртии изношено почти 90% медицинского диагностического оборудования

По слова главы республики, при решении данной проблемы отдельный акцент нужно сделать на моногородах.





Сочи. Почти 90% медицинского диагностического оборудования Удмуртии изношено. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на форуме в Сочи.

«У нас много проблем в республике и, конечно, сразу одномоментно все решить очень сложно. Одна из них - это серьезный износ оборудования, просто катастрофический, почти 90% диагностического оборудования у нас изношено. Мы сейчас находим разные возможности для решения этой проблемы», - сказал Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что нужно повышать качество жизни, и отдельный акцент сделать на моногородах

«Мы сейчас больше говорим о взаимодействии градообразующего предприятия и руководства муниципалитета или территории. В этом уже, судя по докладам и комментариям, достигнуты серьезные результаты. Следующий шаг – это среда обитания, среда жизни. <…> У нас идет конкуренция за человека. За квалифицированного рабочего, за специалиста», - прокомментировал глава.

Отметим, что в Сарапуле, который является моногородом, уже сделали шаги для решения проблем в сфере медицины. Город реализовал федеральный проект «Бережливая поликлиника», благодаря которому удалось сделать новую регистратуру для больницы, отремонтировать медкабинеты, приобрести программное обеспечение и оборудование.

«Сегодня мы видим эффект, который несет на себе этот проект. Медицина в Сарапуле – актуальный вопрос, и этот большой шаг дал социальный эффект. Люди видят, что очень много внимания уделяется этому вопросу, и мы движемся вперед», - сказал глава Сарапула Александр Ессен.