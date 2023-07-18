Реаниматологи удмуртской РДКБ спасли истекающего кровью мужчину в Татарстане

Ижевск. Удмуртия. Реаниматологи Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) за один выезд оказали помощь двух пациентам. Об этом сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Специалисты РДКБ оказывали помощь врачам республиканской инфекционки в срочной транспортировке маленькой пациентки в Москву. Девочку, подключённую к аппарату ИВЛ, под присмотром реаниматолога и медсестры доставили в столицу.

На обратном пути, проезжая через город Мамадыш в Татарстане, водитель реанимобиля увидел на дороге истекающего кровью мужчину. Бригада медиков оказала ему помощь.

«Буквально минуты за две до нашего приезда мужчину сбил автомобиль. Сомнений в том, что мы можем оказать помощь, у нас не было. У пострадавшего было обильное кровотечение, рука висела на лоскуте кожи, он находился без сознания, состояние было критическим. Перенесли мужчину в наш автомобиль и приступили к оказанию помощи и стабилизации состояния, чтобы доставить в ближайшую медицинскую организацию. Елабужская центральная районная больница находилась в 100 километрах от места происшествия, за 25 минут мы его туда доставили со стабильной динамикой», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог РДКБ Евгений Сергеев.

Сейчас состояние пострадавшего мужчины оценивается как стабильное. Он перенёс операцию.