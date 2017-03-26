Минздрав: в Удмуртии курит 30% населения

Этот показатель ниже среднероссийского на 10 процентов.

Ижевск. Удмуртия. Средний уровень табакокурения в Удмуртии составил 30 процентов. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, этот показатель ниже среднероссийского на 10 процентов.

«Так, если в среднем курит 22% населения планеты, то в Российской Федерации средний уровень табакокурения составляет 40%, а среди них 58% имеют табачную зависимость. В Удмуртии средний уровень табакокурения – 30%», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что за помощью в отказе от курения можно обратиться в кабинеты и школы для желающих бросить курить.

Всего в Удмуртии работает 13 школ в республиканских, городских и районных медицинских организациях.

В них занятия проводят врачи-наркологи, терапевты и психотерапевты. В 2016 году благодаря помощи этих специалистов 153 человека смогли бросить курить в раннем периоде.

«Еще 146 человек покончили с вредной привычкой в кабинетах помощи при отказе от курения – их на территории Удмуртии три: в Республиканском центре медицинской профилактики, при Республиканском наркологическом диспансере, в Завьяловской районной больнице», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Республиканском наркологическом диспансере работает школа профилактики табакокурения для подростков. В 2016 году в ней обучились 65 подростков.