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      Минздрав: в Удмуртии курит 30% населения

      12:00, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      12:00, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      161
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#курение\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      161
      0

      Этот показатель ниже среднероссийского на 10 процентов.

      Ижевск. Удмуртия. Средний уровень табакокурения в Удмуртии составил 30 процентов. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, этот показатель ниже среднероссийского на 10 процентов.

      «Так, если в среднем курит 22% населения планеты, то в Российской Федерации средний уровень табакокурения составляет 40%, а среди них 58% имеют табачную зависимость. В Удмуртии средний уровень табакокурения – 30%», - говорится в сообщении.

      В министерстве отмечают, что за помощью в отказе от курения можно обратиться в кабинеты и школы для желающих бросить курить.

      Всего в Удмуртии работает 13 школ в республиканских, городских и районных медицинских организациях.

      В них занятия проводят врачи-наркологи, терапевты и психотерапевты. В 2016 году благодаря помощи этих специалистов 153 человека смогли бросить курить в раннем периоде.

      «Еще 146 человек покончили с вредной привычкой в кабинетах помощи при отказе от курения – их на территории Удмуртии три: в Республиканском центре медицинской профилактики, при Республиканском наркологическом диспансере, в Завьяловской районной больнице», - рассказали в ведомстве.

      Кроме того, в Республиканском наркологическом диспансере работает школа профилактики табакокурения для подростков. В 2016 году в ней обучились 65 подростков. 

      12:00, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      161
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#курение\n#Удмуртия
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