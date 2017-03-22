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      Жители Ижевска, Можги и Каракулинского района болели гриппом на минувшей неделе

      08:30, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      08:30, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      169
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Можга\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#грипп
      Фото: torange.biz
      169
      0

      Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело более 13 тыс. человек.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболело более 13 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 15,4%.

      Эпидемическое неблагополучие наблюдается на территории Балезинского, Глазовского, Дебесского, Завьяловского, Кизнерского, Малопургинского районов и Можги.

      Гриппом на прошлой неделе болели жители Ижевска, Можги и Каракулинского района – всего 11 человек. При этом на территории Удмуртии наиболее активен вирус гриппа В.

      08:30, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      169
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Можга\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#грипп
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