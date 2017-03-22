Жители Ижевска, Можги и Каракулинского района болели гриппом на минувшей неделе

Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело более 13 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболело более 13 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 15,4%.

Эпидемическое неблагополучие наблюдается на территории Балезинского, Глазовского, Дебесского, Завьяловского, Кизнерского, Малопургинского районов и Можги.

Гриппом на прошлой неделе болели жители Ижевска, Можги и Каракулинского района – всего 11 человек. При этом на территории Удмуртии наиболее активен вирус гриппа В.