Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске начали мыть остановки и барьерные ограждения

08:30, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске начали мыть остановки и барьерные ограждения
08:30, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка города
Источник фото: ИА «Сусанин»
105
0

Дорожные службы круглосуточно приводят город в порядок.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска усилили работу по уборке города. Об этом сообщает администрация города.

Мойка ограждений, чистка дорог, ремонт ливневых колодцев — город постепенно преображается после зимы.

Так как в городе установилась положительная температура воздуха, специалисты ДРЭУ начали мыть барьерные ограждения и остановки. Также они подметают тротуары и собирают смет с обочин вдоль дорог. С начала весны вывезли почти 7,5 тонн смета. 

Ночью 7 апреля работы велись на улицах: Карла Маркса, 40 лет Победы, Пушкинской, Максима Горького, Холмогорова, Майской, улице Площадь 50 лет Октября, а также на Воткинском и Славянском шоссе, дороге на биатлон. 

Днём на улицы города вышли 66 единиц техники и 96 рабочих ручного труда. Дорожные службы продолжили уборку на улицах: Кирова, Коммунаров, 30 лет Победы, Советской, Ленина, 9 января, Красногеройской и других. 

Сейчас работы ведутся круглосуточно. На следующем этапе рабочим предстоит заняться мытьём дорог и тротуаров, покраской бордюров, заменой остекления на остановках и благоустройством газонов. 

Напомним, что с 11 апреля в Ижевске стартуют весенние субботники. Город планируют почистить к майским праздникам. Власти Ижевска уже нашли подрядчика для нанесения дорожной разметки.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

08:30, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка города