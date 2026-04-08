Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска усилили работу по уборке города. Об этом сообщает администрация города.

Мойка ограждений, чистка дорог, ремонт ливневых колодцев — город постепенно преображается после зимы.

Так как в городе установилась положительная температура воздуха, специалисты ДРЭУ начали мыть барьерные ограждения и остановки. Также они подметают тротуары и собирают смет с обочин вдоль дорог. С начала весны вывезли почти 7,5 тонн смета.

Ночью 7 апреля работы велись на улицах: Карла Маркса, 40 лет Победы, Пушкинской, Максима Горького, Холмогорова, Майской, улице Площадь 50 лет Октября, а также на Воткинском и Славянском шоссе, дороге на биатлон.

Днём на улицы города вышли 66 единиц техники и 96 рабочих ручного труда. Дорожные службы продолжили уборку на улицах: Кирова, Коммунаров, 30 лет Победы, Советской, Ленина, 9 января, Красногеройской и других.

Сейчас работы ведутся круглосуточно. На следующем этапе рабочим предстоит заняться мытьём дорог и тротуаров, покраской бордюров, заменой остекления на остановках и благоустройством газонов.

Напомним, что с 11 апреля в Ижевске стартуют весенние субботники. Город планируют почистить к майским праздникам. Власти Ижевска уже нашли подрядчика для нанесения дорожной разметки.