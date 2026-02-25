Закрыть
Углублять русло Чепцы в районе Глазова пока не планируют

15:50, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазов\n#река чепца
Источник фото: ИИ
136
0

Также нет в планах на ближайшую пятилетку благоустройства набережной в сторону ЛВЗ.

Глазов. Удмуртия. Углублять русло Чепцы в районе Глазова пока не планируют. Вопрос в соцсетях в преддверии эфира градоначальника задал местный житель.

«Когда будет очистка и углубление Чепцы? Планируется ли благоустройство набережной у моста в сторону ЛВЗ?», — спросил Валерий Брыляков.

Ему ответил официальный аккаунт администрации Глазова, подчеркнув, что в ближайшие пять лет благоустройство набережной в сторону ЛВЗ не планируется.

«В первую очередь планируем благоустраивать набережную от моста в сторону городского пляжа (пустырь Толстого/Карла Маркса). По углублению русла Чепцы вопросы решает Минприроды УР. По их информации, на ближайшие годы данные работы в районе Глазова не предусмотрены», — говорится в сообщении.

#Глазов\n#река чепца