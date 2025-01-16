Парк «Молодёжный» в Сарапуле начнут благоустраивать во второй половине 2025 года 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируется благоустройство парка «Молодёжный» рядом с электрогенераторным заводом. Проект предусматривает поэтапное обновление пространства, включая детские и спортивные площадки, беседки, сцену, двухэтажное кафе, веревочный парк и другие объекты. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков.

Концепцию общественного пространства разрабатывает архитектурное бюро из Пензы. Главной идеей проекта является создание парка энергии и света. Дизайн-мотив будет связан с находящимся рядом электрогенераторным заводом и его продукцией: роторами, медными стержнями, изоляторами.

Первый этап благоустройства стартует во второй половине 2025 года.