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Парк «Молодёжный» в Сарапуле начнут благоустраивать во второй половине 2025 года 

12:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Парк «Молодёжный» в Сарапуле начнут благоустраивать во второй половине 2025 года 
12:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоутройство
Источник фото: Виктор Шестаков
82
0

Дизайн парка будет отражать близость к электрогенераторному заводу. 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируется благоустройство парка «Молодёжный» рядом с электрогенераторным заводом. Проект предусматривает поэтапное обновление пространства, включая детские и спортивные площадки, беседки, сцену, двухэтажное кафе, веревочный парк и другие объекты. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков. 

Концепцию общественного пространства разрабатывает архитектурное бюро из Пензы. Главной идеей проекта является создание парка энергии и света. Дизайн-мотив будет связан с находящимся рядом электрогенераторным заводом и его продукцией: роторами, медными стержнями, изоляторами.

Первый этап благоустройства стартует во второй половине 2025 года. 

12:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоутройство