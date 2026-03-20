Ижевск. Удмуртия. План тушения пожаров на 2026 год утвердили в Удмуртии. Об этом сообщает Минприроды региона.

Этот план определяет, как службы будут обнаруживать и тушить лесные пожары в предстоящем сезоне. Документ также закрепляет создание резерва: пожарной техники, снаряжения, транспорта и горючего.

К тушению готовы 1 283 специалиста, 1 033 единицы техники и 2 680 единиц оборудования. На землях лесного фонда проложат и обновят 2 650 км. противопожарных барьеров, реконструируют 171 км. лесных дорог.

«Противопожарные мероприятия проведут и собственники земель, прилегающих к лесу», — отметила и.о. министра природных ресурсов Роза Асанова.

В этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» автопарк лесопожарной техники Удмуртии пополнит седельный тягач с прицепом для перевозки крупногабарита.