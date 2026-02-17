Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В поселке Машиностроителей в Ижевске снесут аварийный дом 1959 года постройки

17:10, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В поселке Машиностроителей в Ижевске снесут аварийный дом 1959 года постройки
17:10, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1072
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос домов
Источник фото: Яндекс карты
1072
0

На эти цели выделено 1,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для сноса двухэтажного барака в посёлке Машиностроителей. Дом №47 признан аварийным и был расселён. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Работы запланированы на период с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Сносить здание будут экскаватором с гидромолотом и ковшом: сначала обрушат надземную часть, затем демонтируют фундамент. Строительный мусор (порядка 178 тонн) вывезут на полигон. Территорию на время работ огородят и выставят предупреждающие знаки.

Согласно техзаданию, после сноса участок планируют засыпать песком и разровнять бульдозером.

Напомним, ранее на этот барак жаловались местные жители. Полуразрушенный дом, доступ в который не был ограничен, угрожает безопасности детей, так как рядом находится детский сад и школа №51.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:10, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1072
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос домов