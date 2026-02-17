Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для сноса двухэтажного барака в посёлке Машиностроителей. Дом №47 признан аварийным и был расселён. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Работы запланированы на период с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Сносить здание будут экскаватором с гидромолотом и ковшом: сначала обрушат надземную часть, затем демонтируют фундамент. Строительный мусор (порядка 178 тонн) вывезут на полигон. Территорию на время работ огородят и выставят предупреждающие знаки.

Согласно техзаданию, после сноса участок планируют засыпать песком и разровнять бульдозером.

Напомним, ранее на этот барак жаловались местные жители. Полуразрушенный дом, доступ в который не был ограничен, угрожает безопасности детей, так как рядом находится детский сад и школа №51.