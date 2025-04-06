Ширина проезжей части сократилась на 1 – 1,5 метра.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт реконструкция тротуара на нечётной стороне улицы Советской. Водителей предупреждают, что в зоне проведения работы затруднено движение транспорта. Об этом сообщается в группе администрации города в VK.
Ремонт идёт на участке от улицы Карла Маркса до улицы Удмуртской. Подрядчик удаляет старое покрытие и укладывает новое тротуарное полотно.
Для безопасности горожан на проезжей части размещены ограждения, из-за чего ширина дороги уменьшилась на 1–1,5 метра. Это создает сложности для водителей, особенно в период наибольшей загруженности.
Администрация призывает пешеходов и автолюбителей учитывать изменения при планировании пути и соблюдать осторожность в зоне проведения работ.
Напомним, тротуар на Советской стал первой пешеходной дорожкой, которую начали обновлять в этом строительном сезоне. Работы идут в рамках проекта «Пешеходный Ижевск».
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