Глазов. Удмуртия. В Глазове начали проектировать парк для экстремальных видов спорта. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, собственное пространство получат скейтеры, роллеры и поклонники BMX.

«Снова с нами проектанты из Питера — на этот раз компания «Точка». В качестве экспертов привлекаем топовую компанию в отрасли создания экстрим-инфраструктуры XSA Ramps, реализовавшую более 600 проектов по всей России», — отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что благодаря победе в конкурсе Минстроя России для малых городов и исторических поселений и финансовой поддержке Удмуртии и топливной компании ТВЭЛ, в 2025 году в Глазове начнут обустройство сразу нескольких зон:

- скейт-парка с зоной уверенного катания и пространством для начинающих;

- детского и взрослого памп-треков;

- универсальной спортплощадки для баскетбола и волейбола;

- детского игрового комплекса;

- теневых навесов;

- площадки для бизнеса — фудкорта и прокатного центра.

Озеленение, освещение, дорожки — тоже в проекте. Весной планируют закончить проектно-сметную документацию, в ноябре — завершить очередной этап большой набережной «Белая птица» — здесь, кроме Горсада, уже появится качественная молодёжная инфраструктура в виде экстрим-парка и центра культурного развития.