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Администрацию Ижевска обязали отремонтировать дорогу в микрорайоне Люлли

08:30, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Администрацию Ижевска обязали отремонтировать дорогу в микрорайоне Люлли
08:30, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
616
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
616
0

Дефекты проезжей части препятствуют продлению маршрута школьного автобуса до отдалённых улиц.

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска обязали отремонтировать тротуар по улице Орджоникидзе и дорогу в микрорайоне Люлли. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что на нескольких участках тротуара есть выбоины, просадки и разрушения дороги. Аналогичные проблемы имеются на проезжей части улицы Люллинской. Кроме того, дефекты покрытия в микрорайоне препятствуют продлению маршрута школьного автобуса до отдалённых улиц.

Прокурор Первомайского района направил в суд иск о возложении на администрацию Ижевска обязанности привести дороги в порядок.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. 

08:30, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
616
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#ремонт дорог