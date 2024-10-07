Администрацию Ижевска обязали отремонтировать дорогу в микрорайоне Люлли

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска обязали отремонтировать тротуар по улице Орджоникидзе и дорогу в микрорайоне Люлли. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что на нескольких участках тротуара есть выбоины, просадки и разрушения дороги. Аналогичные проблемы имеются на проезжей части улицы Люллинской. Кроме того, дефекты покрытия в микрорайоне препятствуют продлению маршрута школьного автобуса до отдалённых улиц.

Прокурор Первомайского района направил в суд иск о возложении на администрацию Ижевска обязанности привести дороги в порядок.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.