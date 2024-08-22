Жители ижевского микрорайона Люлли требуют дополнительную остановку общественного транспорта

Ижевск. Удмуртия. Жители ижевского микрорайона Люлли пожаловались на нехватку остановок общественного транспорта. В комментариях телеграм-канала главы Удмуртии Александра Бречалова люди потребовали поставить дополнительный павильон.

«В микрорайоне Люлли всего две остановки. Въезд в микрорайон по улице Люллинской начинается от улицы Картофельной, от неё до первой автобусной остановки более 500 метров, и люди вынуждены идти по проезжей части», — написала жительница микрорайона Наталья Матвеева.

В управлении благоустройства Ижевска отметили, что большая часть дорог в микрорайоне не имеет твёрдого покрытия.

«Для организации движения общественного транспорта необходимо строительство автомобильных дорог, таким образом, установка остановочного павильона будет возможна после строительства автомобильных дорог», — сообщили в управлении благоустройства города.

Жители парируют столь не обнадёживающий ответ тем, что первая улица микрорайона — Картофельная — пересекается с Люллинской, которая заасфальтирована. Именно здесь люди просят обустроить остановочный комплекс.

«Чем вас асфальтовая дорога для устройства остановки не устраивает? Водители автобусов отказываются останавливаться без остановки, а она тут очень нужна, и дорога позволяет», — ответила Наталья Медведева.

Горожанка также продемонстрировала ответ управления на обращение по организации остановки, в котором было сказано, что его рассмотрят на заседании технического совета по вопросам координации развития дорожного хозяйства.