Воткинск. Удмуртия. В старинном доме Пьянкова в Воткинске, где работает городской ЗАГС, отремонтируют крышу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Бывший Дом Пьянкова является объектом культурного наследия регионального значения. С того момента, как в нём заработал ЗАГС, в здании не ремонтировали крышу. Поэтому в 2025 году на работы выделят средства из регионального бюджета.

В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу года.

Отмечается, что в ЗАГСе Воткинска в 2024 году, в сравнении с 2023 годом, зафиксировали увеличение рождаемости на 1,8%. Также в городе на 1,5% возросло количество бракосочетаний и на 10,6% уменьшилось число разводов.