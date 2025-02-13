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Крышу старинного дома Пьянкова в Воткинске отремонтируют за республиканский счёт

12:45, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Крышу старинного дома Пьянкова в Воткинске отремонтируют за республиканский счёт
12:45, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ЗАГС
Источник фото: Яндекс Карты
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0

В здании располагается ЗАГС.

Воткинск. Удмуртия. В старинном доме Пьянкова в Воткинске, где работает городской ЗАГС, отремонтируют крышу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Бывший Дом Пьянкова является объектом культурного наследия регионального значения. С того момента, как в нём заработал ЗАГС, в здании не ремонтировали крышу. Поэтому в 2025 году на работы выделят средства из регионального бюджета. 

В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу года. 

Отмечается, что в ЗАГСе Воткинска в 2024 году, в сравнении с 2023 годом, зафиксировали увеличение рождаемости на 1,8%. Также в городе на 1,5% возросло количество бракосочетаний и на 10,6% уменьшилось число разводов. 

12:45, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ЗАГС