Можга. Удмуртия. В Можге в феврале обновили две остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работники жилищно-коммунального хозяйства поменяли кровлю на остановке у поликлиники по улице Сюгаильской. А на остановочном пункте у почты по улице Ленина, который был почти полностью разбит, установили новые листы поликарбоната.

По мере поступления заявок в городе будут обновлять и другие остановки.

Жителей Можги просят относиться к городскому имуществу бережно. Если кто-то заметит случаи вандализма, то горожан просят обратиться в полицию или городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +8 (341) 393-29-01.