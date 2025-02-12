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В Можге за неделю обновили две остановки

08:30, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге за неделю обновили две остановки
08:30, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Можга\n#Удмуртия\n#остановки\n#ремонт
Источник фото: скриншот видео администрации Можги
45
0

Работы велись на объектах на улицах Сюгаильской и Ленина.

Можга. Удмуртия. В Можге в феврале обновили две остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Работники жилищно-коммунального хозяйства поменяли кровлю на остановке у поликлиники по улице Сюгаильской. А на остановочном пункте у почты по улице Ленина, который был почти полностью разбит, установили новые листы поликарбоната.

По мере поступления заявок в городе будут обновлять и другие остановки. 

Жителей Можги просят относиться к городскому имуществу бережно. Если кто-то заметит случаи вандализма, то горожан просят обратиться в полицию или городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +8 (341) 393-29-01. 

08:30, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Можга\n#Удмуртия\n#остановки\n#ремонт