Воткинск. Удмуртия. В Воткинске после полудня 3 февраля откачали воду на месте порыва на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Напомним, что порыв на сетях водоснабжения диаметром 500 мм произошел 3 февраля. В этот же день в водопроводе начали снижать давление.

По данным «Водоканала», все абоненты, которые запитаны от этого водовода, оставались с водой, отключения не было. Но их предупредили о возможных перебоях.

Из-за большого объёма воды устранить порыв 3 февраля не удалось, поэтому аварийно-восстановительные работы продолжились 4 февраля. Сейчас после откачки воды готовится место для проведения сварочных работ.

Также на месте работники городской эксплуатационной службы устраняют последствия разлива воды. Они проводят механизированную очистку дорог и чистят ливневые канализации. Чуть позже спецтехника уберёт наледь и обработает дорогу песко-соляной смесью.

Специалисты «Водоканала» должны устранить порыв сегодня, 4 февраля.