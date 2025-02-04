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В Воткинске откачали воду на месте порыва на водопроводе

16:00, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске откачали воду на месте порыва на водопроводе
16:00, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#порыв\n#ремонт\n#водопровод
Источник фото: скриншот видео администрации Воткинска
255
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Устранить прорыв планируют 4 февраля.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске после полудня 3 февраля откачали воду на месте порыва на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Напомним, что порыв на сетях водоснабжения диаметром 500 мм произошел 3 февраля. В этот же день в водопроводе начали снижать давление

По данным «Водоканала», все абоненты, которые запитаны от этого водовода, оставались с водой, отключения не было. Но их предупредили о возможных перебоях.

Из-за большого объёма воды устранить порыв 3 февраля не удалось, поэтому аварийно-восстановительные работы продолжились 4 февраля. Сейчас после откачки воды готовится место для проведения сварочных работ.

Также на месте работники городской эксплуатационной службы устраняют последствия разлива воды. Они проводят механизированную очистку дорог и чистят ливневые канализации. Чуть позже спецтехника уберёт наледь и обработает дорогу песко-соляной смесью. 

Специалисты «Водоканала» должны устранить порыв сегодня, 4 февраля. 

16:00, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#порыв\n#ремонт\n#водопровод