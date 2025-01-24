Проект «Межквартальный Ижевск» запустят весной 2025 года

Ижевск. Удмуртия. Новая программа «Межквартальный Ижевск» появится в столице Удмуртии. Об этом 24 января сообщил глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

Градоначальник отметил, что в 2025 году продолжится проект «Пешеходный Ижевск», но вместе с ним в ближайший дорожный сезон стартует «Межквартальный Ижевск». В планах проекта уже полсотни участков с бюджетом 200 млн рублей.

«Проект посвящён ремонту межквартальных проездов, так как раньше мы никогда их не ремонтировали», — поделился глава Ижевска.