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Проект «Межквартальный Ижевск» запустят весной 2025 года

15:00, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Проект «Межквартальный Ижевск» запустят весной 2025 года
15:00, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
88
0
#Ижевск\n#прямой эфир\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
88
0

Новая программа посвящена ремонту межквартальных проездов.

Ижевск. Удмуртия. Новая программа «Межквартальный Ижевск» появится в столице Удмуртии. Об этом 24 января сообщил глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

Градоначальник отметил, что в 2025 году продолжится проект «Пешеходный Ижевск», но вместе с ним в ближайший дорожный сезон стартует «Межквартальный Ижевск». В планах проекта уже полсотни участков с бюджетом 200 млн рублей.

«Проект посвящён ремонту межквартальных проездов, так как раньше мы никогда их не ремонтировали», — поделился глава Ижевска.

15:00, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
88
0
#Ижевск\n#прямой эфир\n#ремонт дорог