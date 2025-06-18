Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска проверил готовность нового здания школы искусств в Столичном микрорайоне. Об этом Дмитрий Чистяков сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Основные модули, среди которых: водоснабжение, энергоснабжение, вентиляция, лифты и системы безопасности, уже готовы к эксплуатации. По кабинетам расставляется мебель и музыкальные инструменты. Полностью закуплено оборудование.

«Эта школа — одна из самых долгожданных строек не только для жителей Столичного, но и для всего Ижевска. И мы уже на финальном этапе», — написал глава города.

ДШИ №3 откроет свои двери осенью 2025 года. Напомним, изначально открыть школу планировалось в 2013 году.