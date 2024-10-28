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В Ижевске после ремонта подземного перехода возле УдГУ заменявшую его зебру ликвидируют

10:23, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске после ремонта подземного перехода возле УдГУ заменявшую его зебру ликвидируют
10:23, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#подземный переход
Источник фото: ИА «Сусанин»
130
0

Инфраструктурный объект обещают привести в порядок в ходе комплексного ремонта улицы Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. После ремонта подземного перехода возле УдГУ в Ижевске его наземную альтернативу ликвидируют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в 2025 году запланирован комплексный ремонт улицы Удмуртской, включая фасады зданий, коммуникации и подземный переход. Инфраструктурный объект сейчас законсервирован, в качестве его замены с лета 2022 года был организован наземный регулируемый пешеходный переход.

В администрации Ижевска рассказали о будущем этой зебры. После ремонта подземного перехода её ликвидируют. 

10:23, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#подземный переход