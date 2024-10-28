В Ижевске после ремонта подземного перехода возле УдГУ заменявшую его зебру ликвидируют

Ижевск. Удмуртия. После ремонта подземного перехода возле УдГУ в Ижевске его наземную альтернативу ликвидируют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в 2025 году запланирован комплексный ремонт улицы Удмуртской, включая фасады зданий, коммуникации и подземный переход. Инфраструктурный объект сейчас законсервирован, в качестве его замены с лета 2022 года был организован наземный регулируемый пешеходный переход.

В администрации Ижевска рассказали о будущем этой зебры. После ремонта подземного перехода её ликвидируют.