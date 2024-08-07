В Ижевске не будут окончательно консервировать подземный переход возле УдГУ

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал о будущем подземного перехода возле УдГУ, капитальный ремонт которого так и не удалось завершить. Градоначальник в беседе с журналистами отметил, что мнения горожан по поводу сохранения перехода разделились примерно поровну.

Дмитрий Чистяков сообщил, что в 2025 году в городе начнётся реализация проекта «От фасада до фасада», включающего комплексное благоустройство центральных улиц и ремонт стоящих на них зданий. Первые работы начнутся в 2025 году с улицы Удмуртской.

«Мы отошли от идеи бездумного ремонта перехода, потому что не получается это сделать. Необходим комплексный подход к этой истории. Мы полностью будем менять улицу Удмуртскую, а вместе с ней и подземный переход», — сказал Дмитрий Чистяков.

Подземный переход будет сохранён, но он частично изменит функционал. Глава Ижевска подчеркнул, что подземка находится на территории студгородка УдГУ, и призвал студентов поучаствовать в формировании идей будущего наполнения инфраструктурного объекта.