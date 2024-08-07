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В Ижевске не будут окончательно консервировать подземный переход возле УдГУ

16:01, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске не будут окончательно консервировать подземный переход возле УдГУ
16:01, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход
Фото: ИА «Сусанин»
64
0

Объект включат в проект комплексного благоустройства улицы Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал о будущем подземного перехода возле УдГУ, капитальный ремонт которого так и не удалось завершить. Градоначальник в беседе с журналистами отметил, что мнения горожан по поводу сохранения перехода разделились примерно поровну.

Дмитрий Чистяков сообщил, что в 2025 году в городе начнётся реализация проекта «От фасада до фасада», включающего комплексное благоустройство центральных улиц и ремонт стоящих на них зданий. Первые работы начнутся в 2025 году с улицы Удмуртской. 

«Мы отошли от идеи бездумного ремонта перехода, потому что не получается это сделать. Необходим комплексный подход к этой истории. Мы полностью будем менять улицу Удмуртскую, а вместе с ней и подземный переход», — сказал Дмитрий Чистяков. 

Подземный переход будет сохранён, но он частично изменит функционал. Глава Ижевска подчеркнул, что подземка находится на территории студгородка УдГУ, и призвал студентов поучаствовать в формировании идей будущего наполнения инфраструктурного объекта. 

16:01, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#подземный переход