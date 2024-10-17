В Ижевске в микрорайоне Орловское начали ремонтировать дорогу на улице Меркушева

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 15 октября стартовали дорожные работы в микрорайоне Орловское на улице Меркушева. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

В ходе ремонта уже срезали старый слой асфальта, дальше дорожники подготовят основание из щебня и уложат несколько слоев нового асфальтобетона, а также укрепят обочины дороги. Протяженность ремонтируемого участка составит 1,8 км.

Улица Меркушева была выбрана неслучайно, о её ремонте попросили местные жители. Она является одной из двух центральных дорог, на которой всегда большой трафик.

Ремонт автодороги осуществляется по региональной субсидии. Всего на работы было выделено 57,3 млн рублей. Сдать дорогу планируют до конца ноября.