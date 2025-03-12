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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске в ночь на 12 марта дорожники латали ямы на восьми улицах

10:48, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске в ночь на 12 марта дорожники латали ямы на восьми улицах
10:48, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#выбоины\n#асфальт
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
35
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Основные дорожные работы начнутся после 15 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ночь на 12 марта дорожные службы заделали выбоины на дорогах общей площадью 338 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы проводились на улицах 40 лет Победы, Новоажимова, Ленина, 10 лет Октября, Нижняя, Пойма, Удмуртской, а также на Набережной Ижевского пруда.

«Работы по заделке ям ведутся круглосуточно. Большая часть работ проводится ночью, чтобы не затруднять дорожный трафик», – говорится в сообщении.

Всего с начала зимы в Ижевске было устранено более 7,5 тыс. кв. м выбоин на асфальте.

Отмечается, что латание выбоин – это временная мера, основные же дорожные работы начнутся после 15 апреля.

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10:48, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#выбоины\n#асфальт