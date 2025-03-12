Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ночь на 12 марта дорожные службы заделали выбоины на дорогах общей площадью 338 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы проводились на улицах 40 лет Победы, Новоажимова, Ленина, 10 лет Октября, Нижняя, Пойма, Удмуртской, а также на Набережной Ижевского пруда.

«Работы по заделке ям ведутся круглосуточно. Большая часть работ проводится ночью, чтобы не затруднять дорожный трафик», – говорится в сообщении.

Всего с начала зимы в Ижевске было устранено более 7,5 тыс. кв. м выбоин на асфальте.

Отмечается, что латание выбоин – это временная мера, основные же дорожные работы начнутся после 15 апреля.