В Ижевске разработали нейросеть, которая способна оценить качество асфальта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разработали нейросеть, способную оценить качество асфальта. Об этом сообщает в своём ТГ-канале компания «Грин-Тех», являющаяся производителем оборудования для дорожного строительства и лабораторий.

«Друзья, мы рады сообщить, что после упорной работы и сбора данных наша нейросеть теперь способна мгновенно оценивать адгезионные свойства материалов по ГОСТ 58401.18-2019. Больше не нужно тратить время на долгие лабораторные испытания. Достаточно отправить фотографию образца, и вы получите точный результат в считанные секунды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нейросеть учитывает множество параметров и устраняет влияние человеческого фактора, что делает оценку более объективной и надёжной. Для создания точной модели специалисты собрали релевантные данные, которые нейросеть понимает и различает по параметрам адгезионных свойств.

«После анализа существующей методики оценки ГОСТ 58401.18-2019 мы выявили её недостатки, которые приводят к значительным погрешностям. Наше решение позволит мгновенно получать точные результаты, отправив фотографию образца в нейронную сеть», — сообщили разработчики.