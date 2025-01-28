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В Ижевске разработали нейросеть, которая способна оценить качество асфальта

13:10, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске разработали нейросеть, которая способна оценить качество асфальта
13:10, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
182
0
#Ижевск\n#асфальт\n#технологии\n#нейросеть
Источник фото: кадр из видео
182
0

Разработка может существенно сократить время, требуемое для лабораторных испытаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разработали нейросеть, способную оценить качество асфальта. Об этом сообщает в своём ТГ-канале компания «Грин-Тех», являющаяся производителем оборудования для дорожного строительства и лабораторий.

«Друзья, мы рады сообщить, что после упорной работы и сбора данных наша нейросеть теперь способна мгновенно оценивать адгезионные свойства материалов по ГОСТ 58401.18-2019. Больше не нужно тратить время на долгие лабораторные испытания. Достаточно отправить фотографию образца, и вы получите точный результат в считанные секунды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нейросеть учитывает множество параметров и устраняет влияние человеческого фактора, что делает оценку более объективной и надёжной. Для создания точной модели специалисты собрали релевантные данные, которые нейросеть понимает и различает по параметрам адгезионных свойств.

«После анализа существующей методики оценки ГОСТ 58401.18-2019 мы выявили её недостатки, которые приводят к значительным погрешностям. Наше решение позволит мгновенно получать точные результаты, отправив фотографию образца в нейронную сеть», — сообщили разработчики.

13:10, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
182
0
#Ижевск\n#асфальт\n#технологии\n#нейросеть