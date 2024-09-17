Посвящённый оружейнику Виктору Ионову мурал обновят в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню оружейника в Ижевске обновят мурал, посвящённый Виктору Ионову. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, впервые изображение ижевского оружейника, Почётного гражданина Удмуртии на стене дома по улице Лихвинцева, 56 появилось в 2019 году. В 2021 его заменили новым — на нём Виктора Петровича изобразили вместе с любимым котом.

В год 90-летия Виктора Ионова концерн «Калашников» поможет обновить мурал. Рисунок нанесут краской, устойчивой к любым погодным условиям.