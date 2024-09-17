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Посвящённый оружейнику Виктору Ионову мурал обновят в Ижевске

10:20, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Посвящённый оружейнику Виктору Ионову мурал обновят в Ижевске
10:20, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
20
0
#Ижевск\n#граффити\n#Виктор Ионов\n#День оружейника
Фото: администрация Ижевска
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Сделать это планируют ко Дню оружейника.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню оружейника в Ижевске обновят мурал, посвящённый Виктору Ионову. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, впервые изображение ижевского оружейника, Почётного гражданина Удмуртии на стене дома по улице Лихвинцева, 56 появилось в 2019 году. В 2021 его заменили новым — на нём Виктора Петровича изобразили вместе с любимым котом. 

В год 90-летия Виктора Ионова концерн «Калашников» поможет обновить мурал. Рисунок нанесут краской, устойчивой к любым погодным условиям.

10:20, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
20
0
#Ижевск\n#граффити\n#Виктор Ионов\n#День оружейника