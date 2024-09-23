День оружейника 2024: СПГ стала участником празднований в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии масштабно отметили День оружейника – праздник, занимающий особое место в истории Ижевска, города трудовой доблести. В этом году впервые участником мероприятий, посвященных торжеству, стала «Сибирская Промышленная Группа» с заводами холдинга «БУММАШ», «ПромИнтех» и «Ижевским заводом Изоляции».



Фото: АО “СПГ”

Мероприятия начались с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу трудовой и боевой славы в сквере Победы у стелы «Ижевск – город трудовой доблести». Представители заводов Холдинга отдали дань уважения оружейникам, чьи труды в тяжелые времена защищали нашу страну. Все собравшиеся у Вечного огня почтили память героев минутой молчания.

Важной частью деловой программы Дня оружейника стал XXII промышленный форум Удмуртии, который проходил на Центральной площади Ижевска. На своем стенде СПГ продемонстрировала продукцию, выпускаемую на своих предприятиях: образцы поковок, шаровых кранов и изоляцию для трубной промышленности. Стенд посетил и министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев. А эксперты Холдинга провели консультации для участников рынка и рассказали о технических возможностях продукции.



Фото: АО “СПГ”

Кроме того, в рамках деловой программы участия состоялось выступление Олеси Смагиной, директора по персоналу АО «СПГ», на площадке Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, где состоялось Всероссийское совещание «Новые кадры оборонно-промышленного комплекса». Встречу открыли Александр Губерт, и.о. ректора ИжГТУ, Татьяна Ишматова, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, и Ольга Лубнина, заместитель Председателя правительства Удмуртской области. Олеся Николаевна представила глубокую аналитику в области микротрендов на рынке труда, затронув острые вопросы демографии, трудовой миграции и недостатков системы образования. Поделилась и практическими рекомендациями для бизнеса в сложившихся условиях, призвав к объединению усилий бизнеса и власти для решения стратегических задач региона.

На центральной площади Ижевска для горожан Сибирская Промышленная Группа развернула павильон, в котором специалисты предприятий БУММАШ, ПромИнтех и Ижевского завода изоляции с помощью интерактивов и интересных активностей рассказали о жизни на заводе и востребованных профессиях, ответили на вопросы о возможностях трудоустройства и условиях работы на предприятиях. Популярностью пользовался монетный аттракцион, где гости могли сделать памятную монету с логотипом холдинга, а в фотобудке каждый желающий мог сделать фото с атрибутикой компании.



Фото: АО “СПГ”

В продолжении дня на центральной площади города состоялось торжественное открытие Фотовыставки «Моя семья. Наш завод. Моя Россия», где ижевчане и гости города познакомились с историями семей, трудовыми династиями и традициями на оборонно-промышленных предприятиях региона. На выставке можно увидеть семьи сотрудников завода «БУММАШ» —Бабинцевых и Мануйлик, которые получили личные поздравления от заместителя председателя Правительства УР Ольги Абрамовой.

Завершилась торжественная часть праздника награждением сотрудников БУММАШ на сцене Театра оперы и балета, где чествовали почетных оружейников Удмуртской Республики. Награды из рук главы Удмуртии Александра Бречалова получили слесарь-ремонтник Леонид Макаров (почетная грамота правительства УР) и Наталья Курбатова, начальник лаборатории метрологии. Ей присуждено звание Заслуженного работника промышленности Удмуртской Республики.