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У школы №28 в Ижевске заложили аллею имени Евгения Драгунова

17:30, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У школы №28 в Ижевске заложили аллею имени Евгения Драгунова
17:30, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#Драгунов\n#школа\n#память
Фото: администрация Ижевска
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Инициатором стал сын знаменитого конструктора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории школы №28 появилась аллея имени Евгения Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В этой школе учились оба сына и внуки знаменитого конструктора. Один из сыновей Евгения Драгунова — Михаил Евгеньевич — стал инициатором создания памятного места, посвященного отцу. Муниципалитет поддержал эту идею. 

В результате 19 сентября ученики посадили 10 молодых рябин и пообещали ухаживать за деревьями. 

«Оружейник — для нашего города эта профессия титульная. Я и сам отработал в оружейном деле 50 лет. И скажу: наша профессия — вне времени, всегда будет востребованной. То, что создают оружейники, помогает беречь наше мирное небо», — заявил Михаил Драгунов.   

17:30, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#Драгунов\n#школа\n#память