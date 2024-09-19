У школы №28 в Ижевске заложили аллею имени Евгения Драгунова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории школы №28 появилась аллея имени Евгения Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В этой школе учились оба сына и внуки знаменитого конструктора. Один из сыновей Евгения Драгунова — Михаил Евгеньевич — стал инициатором создания памятного места, посвященного отцу. Муниципалитет поддержал эту идею.

В результате 19 сентября ученики посадили 10 молодых рябин и пообещали ухаживать за деревьями.

«Оружейник — для нашего города эта профессия титульная. Я и сам отработал в оружейном деле 50 лет. И скажу: наша профессия — вне времени, всегда будет востребованной. То, что создают оружейники, помогает беречь наше мирное небо», — заявил Михаил Драгунов.