У школы №28 в Ижевске заложили аллею имени Евгения Драгунова

Инициатором стал сын знаменитого конструктора.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории школы №28 появилась аллея имени Евгения Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
В этой школе учились оба сына и внуки знаменитого конструктора. Один из сыновей Евгения Драгунова — Михаил Евгеньевич — стал инициатором создания памятного места, посвященного отцу. Муниципалитет поддержал эту идею.
В результате 19 сентября ученики посадили 10 молодых рябин и пообещали ухаживать за деревьями.
«Оружейник — для нашего города эта профессия титульная. Я и сам отработал в оружейном деле 50 лет. И скажу: наша профессия — вне времени, всегда будет востребованной. То, что создают оружейники, помогает беречь наше мирное небо», — заявил Михаил Драгунов.