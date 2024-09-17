Мотоцикл «Иж» и Ижик появятся на банковских картах ко Дню оружейника

Ижевск. Удмуртия. Брендированные банковские карты выпустят в честь Дня оружейника в Ижевске. Об этом сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

«Уникальные карты с изображением Ижика в кафтане наших оружейников и легендарного мотоцикла «Иж» горожане смогут оформить 18-19 сентября на Центральной площади в выставочном павильоне у светомузыкального фонтана. Куда бы вы ни отправились, частичка Ижевска всегда будет с вами», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что власти города совместно с банком рассчитывают расширить линейку дизайнов карт к предстоящему юбилею Ижевска, который отметят в 2025 году.