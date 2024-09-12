Три очные площадки организуют в Ижевске для написания Оружейного диктанта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 сентября в рамках Дня Оружейника пройдёт «Оружейный диктант» (12+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этом году мероприятие попадает под две важные даты — 105-летие Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие принятия на вооружение автомата Калашникова. Участникам предстоит в форме теста ответить на 47 исторических вопросов.

«Темы охватывают всю отрасль и историю создания отечественного оружия. Отдельный блок вопросов посвящен Ижевску, которому указом Президента России Владимира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести», — сообщают в администрации главы и правительства республики.

В Ижевске организуют три очные площадки — в Молодёжном центре (улица Софьи Ковалевской, 8), в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (улица Бородина, 19), в зелёной зоне за фонтаном на Центральной площади. Везде необходима предварительная регистрация: Молодёжный центр, Музейно-выставочный комплекс, Зелёная зона.

Желающие также могут написать диктант онлайн на сайте Молодёжного центра до 22 сентября.