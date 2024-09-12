Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Три очные площадки организуют в Ижевске для написания Оружейного диктанта

14:30, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Три очные площадки организуют в Ижевске для написания Оружейного диктанта
14:30, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
247
0
#Ижевск\n#Оружейный диктант\n#День оружейника
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
247
0

Акция пройдёт 19 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 сентября в рамках Дня Оружейника пройдёт «Оружейный диктант» (12+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этом году мероприятие попадает под две важные даты — 105-летие Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летие принятия на вооружение автомата Калашникова. Участникам предстоит в форме теста ответить на 47 исторических вопросов.

«Темы охватывают всю отрасль и историю создания отечественного оружия. Отдельный блок вопросов посвящен Ижевску, которому указом Президента России Владимира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести», — сообщают в администрации главы и правительства республики.

В Ижевске организуют три очные площадки — в Молодёжном центре (улица Софьи Ковалевской, 8), в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (улица Бородина, 19), в зелёной зоне за фонтаном на Центральной площади. Везде необходима предварительная регистрация: Молодёжный центр, Музейно-выставочный комплекс, Зелёная зона.

Желающие также могут написать диктант онлайн на сайте Молодёжного центра до 22 сентября.

14:30, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
247
0
#Ижевск\n#Оружейный диктант\n#День оружейника