Ижевскому оружейнику Виктору Ионову исполнилось 90 лет

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске празднует 90-летний юбилей оружейник Виктор Ионов, под чьим руководством налаживалось серийное производство автомата АК-74. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Виктор Ионов работал на оружейном производстве Ижмаша с 1957 года, пройдя путь от сменного мастера до руководителя механосборочного производства. Затем он был заместителем главного инженера завода, заместителем генерального директора по качеству и техническому обслуживанию.

В 1970-е годы под его руководством механосборочное производство освоило изготовление шести видов стрелкового оружия, сохраняя при этом объём выпускаемой продукции.

«Непосредственной заслугой Виктора Петровича стал успешный переход завода с АКМ калибра 7,62 мм на выпуск семейства новых АК74 калибра 5,45 мм. И если идея конструкции АК74 принадлежала Михаилу Калашникову, то воплощение этого автомата в металле – Ионову», — отметили в концерне.

Виктор Ионов в 1976 году был награждён орденом Ленина, а в 1982 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за значительные производственные достижения.