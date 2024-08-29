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В районе автозавода в Ижевске не произошло никаких чрезвычайных ситуаций

12:42, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В районе автозавода в Ижевске не произошло никаких чрезвычайных ситуаций
12:42, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чрезвычайная ситуация\n#горожане
Фото: arzik2
21
0

В соцсетях жители писали о работе сирен в районе автозавода.

Ижевск. Удмуртия. Утром в Ижевске специалисты не зафиксировали каких-либо чрезвычайных и нештатных ситуаций. Об этом сообщает комитет Удмуртской Республики по делам ГО и ЧС.

Утром 29 августа в соцсетях местные жители начали писать, что услышали вой сирен в районе автозавода.

Горожан успокаивают, что по состоянию на 12:00 в городе не произошло каких-либо социально значимых происшествий. Поэтому местных жителей просят сохранять спокойствие. 

12:42, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чрезвычайная ситуация\n#горожане