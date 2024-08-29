В районе автозавода в Ижевске не произошло никаких чрезвычайных ситуаций

Ижевск. Удмуртия. Утром в Ижевске специалисты не зафиксировали каких-либо чрезвычайных и нештатных ситуаций. Об этом сообщает комитет Удмуртской Республики по делам ГО и ЧС.

Утром 29 августа в соцсетях местные жители начали писать, что услышали вой сирен в районе автозавода.

Горожан успокаивают, что по состоянию на 12:00 в городе не произошло каких-либо социально значимых происшествий. Поэтому местных жителей просят сохранять спокойствие.