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В Ижевске начали формировать список тротуаров для ремонта в 2025 году

17:55, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске начали формировать список тротуаров для ремонта в 2025 году
17:55, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Ижевск\n#ремонт тротуаров
Фото: ИА «Сусанин»
194
0

Подать заявку можно на сайте проекта «Пешеходный Ижевск».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось формирование списка тротуаров, которые приведут в порядок в строительном сезоне 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, программу «Пешеходный Ижевск» решили продлить до 2030 года. https://susanin.news/udmurtia/everyday/20240818-317560/ За время действия программы с 2020 года по заявкам горожан в Ижевске построили и отремонтировали 151 тротуар.

Горожане могут подавать свои заявки на сайте проекта

17:55, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Ижевск\n#ремонт тротуаров