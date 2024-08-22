В Ижевске начали формировать список тротуаров для ремонта в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось формирование списка тротуаров, которые приведут в порядок в строительном сезоне 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, программу «Пешеходный Ижевск» решили продлить до 2030 года. https://susanin.news/udmurtia/everyday/20240818-317560/ За время действия программы с 2020 года по заявкам горожан в Ижевске построили и отремонтировали 151 тротуар.

Горожане могут подавать свои заявки на сайте проекта.