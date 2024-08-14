В Ижевске начало учебного года в детской школе искусств №10 перенесли на середину октября

Ижевск. Удмуртия. Начало нового учебного года в детской школе искусств №10 Ижевска пришлось перенести. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Капремонт здания стартовал в начале июня. Во время демонтажа пола и ремонта кровли обнаружился ряд дефектов, которые повлекли изменения в проектной документации. В результате также изменился и график работ.

Подрядчик уже возобновил ремонт. Строители установили наплавляемую кровлю, подготовили основание полов под стяжку, а также проложили силовые сети электроснабжения и освещения. В настоящий момент они занимаются утеплением фасада.

Планируется, что в обновлённом здании дети начнут заниматься в середине октября.

«Хочется верить, что школьники и их родители с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации», — заявила Наталья Гвоздкова.