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Новая зона отдыха откроется в городском парке Можги

13:40, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новая зона отдыха откроется в городском парке Можги
13:40, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
147
0
#Можга\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: администрация Можги
147
0

Здесь установят девять объединённых качелей.

Можга. Удмуртия. Новая зона отдыха откроется в городском парке Можги уже этой осенью. Как сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов, «Наше место» — это проект, который представляет собой современное пространство для досуга, состоящее из девяти объединённых качелей.

«Техническая документация уже подготовлена. Осталось найти подрядчика и приступить к работам. Наш проект стал одним из лучших в республиканском конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования», — написал градоначальник.

Он отметил, что благодаря победе, коллективу удастся реализовать свою необычную идею в культурно-спортивном центре «Можга».

13:40, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
147
0
#Можга\n#благоустройство\n#городская среда