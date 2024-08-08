Можга. Удмуртия. Новая зона отдыха откроется в городском парке Можги уже этой осенью. Как сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов, «Наше место» — это проект, который представляет собой современное пространство для досуга, состоящее из девяти объединённых качелей.

«Техническая документация уже подготовлена. Осталось найти подрядчика и приступить к работам. Наш проект стал одним из лучших в республиканском конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования», — написал градоначальник.

Он отметил, что благодаря победе, коллективу удастся реализовать свою необычную идею в культурно-спортивном центре «Можга».