Более 13 млн рублей потратят в Ижевске на дорожную разметку

Ижевск. Удмуртия. Более 13 млн рублей потратят власти Ижевска на нанесение дорожной разметки. На портале госзакупок завершился соответствующий аукцион.

Заказчиком выступила МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Объект закупки — выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Ижевск» в 2024 году. Максимальное значение цены контракта — 13 млн 364 тыс. 327 руб. Срок окончания работ — 31 октября 2024 года.

Исходя из техзадания, разметку предстоит нанести тремя видами покрытия: термопластиком, холодным пластиком и краской. В том числе наносить планируют и бело-жёлтую «зебру» пешеходных переходов.

Одним из основных требований является тот факт, что разметка должна выполняться с применением световозвращающих материалов — микростеклошариков.