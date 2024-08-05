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Более 13 млн рублей потратят в Ижевске на дорожную разметку

13:50, 05 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 13 млн рублей потратят в Ижевске на дорожную разметку
13:50, 05 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#разметка
Фото: ИА «Сусанин»
227
0

Работы должны быть выполнены до 31 октября.

Ижевск. Удмуртия. Более 13 млн рублей потратят власти Ижевска на нанесение дорожной разметки. На портале госзакупок завершился соответствующий аукцион.

Заказчиком выступила МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Объект закупки — выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Ижевск» в 2024 году. Максимальное значение цены контракта — 13 млн 364 тыс. 327 руб. Срок окончания работ — 31 октября 2024 года.

Исходя из техзадания, разметку предстоит нанести тремя видами покрытия: термопластиком, холодным пластиком и краской. В том числе наносить планируют и бело-жёлтую «зебру» пешеходных переходов.

Одним из основных требований является тот факт, что разметка должна выполняться с применением световозвращающих материалов — микростеклошариков.

13:50, 05 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#разметка