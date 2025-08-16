Закрыть
В Ижевске меняют опоры контактной сети для трамвайных путей

13:05, 16 августа, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске меняют опоры контактной сети для трамвайных путей
#ИжГЭТ\n#трамваи\n#трамвайные пути
Источник фото: ИжГЭТ
Реконструкция проводится на улицах Карла Маркса, Кирова и Шишкина.

Ижевск. Удмуртия. На улицах Карла Маркса, Кирова и Шишкина в Ижевске появились новые стальные опоры для контактной сети трамвайных путей. О ремонтных работах сообщила пресс-служба «ИжГЭТ» в социальных сетях. 

Новые опоры сделаны из оцинкованной стали. Дополнительное оцинкованное покрытие делает конструкцию более долговечной. Высокая несущая способность, прочность и устойчивость опоры обеспечиваются гранёной формой ствола, которая даёт дополнительную жёсткость. 

На улице Кирова установлена 41 опора, 19 новых столбов появилось на ул.Карла Маркса, и три опоры заменены на улице Шишкина. Также проводится замена деревянных столбов на железобетонные. Всего установлено 63 новые опоры.

Жителей просят не клеить на новые опоры частные объявления.

 

