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На 10 ночей в Ижевске ограничат движение трамваев на участке улицы Ленина

14:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На 10 ночей в Ижевске ограничат движение трамваев на участке улицы Ленина
14:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#трамвай
Фото: ИА «Сусанин»
139
0

На месте будет проходить замена рельс.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на участке улицы Ленина от Карла Маркса до Орджоникидзе на 10 ночей ограничат движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Ограничения будут действовать с 16 по 26 июля с 22:00 до 05:00. По ночам подрядчик будет менять старые трамвайные пути. Таким образом получится не останавливать дневной трафик электротранспорта. 

Маршруты трамваев №2, 5, 10 будут перестроены. 

Трамвай №2 станет ездить по маршруту №8: от микрорайона «Буммаш» проедет по улицам Халтурина, Промышленной и обратно. 

Трамвай №5 от «Буммаша» проедет по улицам Серова, Кирова, Карла Маркса, через остановку «Центр» и улицу Огнеупорную, после чего будет следовать в обратном направлении. 

Трамвай №10 будет курсировать по маршруту №11: по улицам Ворошилова и Промышленной. 

Владельцам проездных на трамвай напоминают, что они могут воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе. 

14:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#трамвай