На 10 ночей в Ижевске ограничат движение трамваев на участке улицы Ленина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на участке улицы Ленина от Карла Маркса до Орджоникидзе на 10 ночей ограничат движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ограничения будут действовать с 16 по 26 июля с 22:00 до 05:00. По ночам подрядчик будет менять старые трамвайные пути. Таким образом получится не останавливать дневной трафик электротранспорта.

Маршруты трамваев №2, 5, 10 будут перестроены.

Трамвай №2 станет ездить по маршруту №8: от микрорайона «Буммаш» проедет по улицам Халтурина, Промышленной и обратно.

Трамвай №5 от «Буммаша» проедет по улицам Серова, Кирова, Карла Маркса, через остановку «Центр» и улицу Огнеупорную, после чего будет следовать в обратном направлении.

Трамвай №10 будет курсировать по маршруту №11: по улицам Ворошилова и Промышленной.

Владельцам проездных на трамвай напоминают, что они могут воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе.