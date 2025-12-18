Закрыть
Трамвай и легковушка столкнулись на перекрёстке в Ижевске

16:40, 18 декабря, 2025
Трамвай и легковушка столкнулись на перекрёстке в Ижевске
#Ижевск\n#трамвай\n#ДТП
Пострадал пассажир электротранспорта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулись трамвай и легковушка. Об этом сообщает ГАИ по Удмуртии.

Авария произошла 18 декабря около 11:30 на нерегулируемом перекрёстке равнозначных дорог по улице Загородной. 40-летний водитель автомобиля «Ауди Q8» не уступил дорогу и совершил столкновение с трамваем «Т-3» под управлением 29-летней дамы.

В результате ДТП травмы получил 50-летний мужчина-пассажир трамвая. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

