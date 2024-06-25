В ночь на 26 июня по участкам улиц Школьной и Ленина в Ижевске ограничат движение трамваев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по улицам Школьной и Ленина в ночь на 26 июня ограничат движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Трамваи №№1, 7 и 10 не будут ездить на участке улицы Школьной от магазина «Океан» до Сквера металлургов с 21:30 25 июня до 05:00 26 июня. На месте планируется провести ремонт трамвайных путей.

Движение трамвая №1 организуют по маршруту: улица Московская, остановка «Центр», улица Карла Маркса, улица Кирова, улица Серова, улица Тимирязева.

Маршрут трамвая №7 будет закрыт. А трамвай №10 станет ездить по маршруту №11: по улицам Ворошилова и промышленной.

На улице Ленина ограничения движения электротранспорта продлятся с 20:30 25 июня до 05:00 26 июня и с 20:30 26 июня до 05:00 27 июня. На это время для ремонта трамвайных путей будет перекрываться участок дороги от улицы Карла Маркса до улицы Орджоникидзе.

Трамвай №2 будет ездить по маршруту №8: от остановки «Буммаш» транспорт проедет по улицам Халтурина, Промышленной, и в обратном направлении.

Трамвай №5 от остановки «Буммаш» поедет по улицам: Серова, Кирова, Карла Маркса, остановится на остановке «Центр», доедет до остановки «Огнеупорной» и продолжит путь в обратном направлении.

Жители Ижевска, кто купил ежемесячный проездной на трамвай, могут воспользоваться им для оплаты проезда в троллейбусе.