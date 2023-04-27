Прокуратура проверила состояние железнодорожных переездов на Копровом проезде в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 27 апреля, Удмуртская транспортная прокуратура совместно с региональным управлением ГИБДД МВД провела рейд по железнодорожным переездам на Копровом проезде в Ижевске. Участником рейда стал и корреспондент «Сусанина».

На проезде Копровый расположены четыре переезда. Как рассказала старший помощник Удмуртского транспортного прокурора Ксения Лаптева, они принадлежат трём собственникам. В ведомство с жалобой на состояние переездов обратились горожане.

«В ходе проверки установлено, что состояние всех переездов не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством России», — подчеркнула Ксения Лаптева.

Она отметила, что по нормативам собственник отвечает за состояние самого ж/д-полотна в месте пересечения с автодорогой, а также за участки автодороги до шлагбаумов (при их отсутствии — на расстоянии в 10 метров от крайней рельсы) в обе стороны. На собственнике путей также лежит обязанность по установке и содержанию соответствующих предупредительных знаков. Проверка показала, что недочётов на отрезке Копрового проезда много.

«Направляющие столбики либо отсутствуют, либо их состояние не соответствует ГОСТу. Дорожные предупреждающие знаки «Однопутная железная дорога» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума» также либо повреждены, либо вовсе требуют замены. Состояние дорожных одежд в границах переездов, а также на подходах к ним не соответствуют требованиям. Имеются выбоины, просадки, настил переездов имеет колейность и тоже — выбоины и просадки», — пояснила в конце рейда Ксения Лаптева.

Она пояснила, что теперь владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также администрации Ижевска будут вынесены акты прокурорского реагирования. Устранение выявленных нарушений находится на контроле Удмуртской транспортной прокуратуры.

Если собственники не захотят исправлять недостатки, прокурору придётся обратиться в суд с иском о понуждении.

Напомним, прочая часть Копрового проезда находится в зоне ответственности городской администрации. В середине марта ямы на дороге стали заделывать литым асфальтом, а глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что берёт ситуацию под личный контроль.

Кроме того, во время рейда водителям раздали памятки от Удмуртской транспортной прокуратуры с правилами пересечения ж/д-переездов.