17:11, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки
Источник фото: ИА «Сусанин»
Идёт поиск подрядчика на выполнение работ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на ремонт сети ливневой канализации вдоль дорог общего пользования. На эти цели из бюджета города планируется направить до 50 миллионов рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Работы будут идти по заявкам заказчика в период до 31 октября 2026 года. Победителю торгов предстоит не только провести ремонт, но и обеспечить безопасность дорожного движения на время работ, оградить зону производства работ согласно нормативам, а также вывезти строительный мусор и отходы.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 марта.

