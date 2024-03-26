За месяц на дорогах Ижевска специалисты ликвидировали почти 4,5 тысячи квадратных метров выбоин

Ижевск. Удмуртия. Дорожники Ижевска за месяц ликвидировали с помощью литого асфальта почти 4,5 тыс. кв. м выбоин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Дорожные службы ежедневно устраняют аварийные дефекты дорог и проходят 300-400 кв. м. Отмечается, что в начале марта в Ленинском районе Ижевска запустили асфальтобетонный завод, и это позволило увеличить объемы ремонтов.

Напомним, пока неровности устраняют литым асфальтом — это временная мера.

Рабочие постоянно контролируют ряд улиц: Ленина, Карла Маркса, Союзную, Воткинское шоссе и проезд Копровый. Участки этих дорог будут отремонтированы в 2024 году. Помимо этого, дорожники выходят на улицы: 40 лет Победы, Пушкинскую, Бородина, Чугуевского, Володарского, Баранова, Областную, Кирпичную, Живсовхозную, Южную набережную и другие.

Основные ремонты стартуют при подходящих погодных условиях.

Задать вопросы по содержанию дорог можно в городской диспетчерской службе по телефону 072 или 998-072.

Напомним, что капремонт дорог планируется начать с 1 мая. Но обычно из-за теплой погоды это удаётся сделать раньше.