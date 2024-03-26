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За месяц на дорогах Ижевска специалисты ликвидировали почти 4,5 тысячи квадратных метров выбоин

11:10, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За месяц на дорогах Ижевска специалисты ликвидировали почти 4,5 тысячи квадратных метров выбоин
11:10, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
415
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#асфальт
Фото: скриншот видео со страницы Дмитрия Чистякова
415
0

Объем аварийных ремонтов увеличился за счёт запуска асфальтобетонного завода.

Ижевск. Удмуртия. Дорожники Ижевска за месяц ликвидировали с помощью литого асфальта почти 4,5 тыс. кв. м выбоин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Дорожные службы ежедневно устраняют аварийные дефекты дорог и проходят 300-400 кв. м. Отмечается, что в начале марта в Ленинском районе Ижевска запустили асфальтобетонный завод, и это позволило увеличить объемы ремонтов. 

Напомним, пока неровности устраняют литым асфальтом — это временная мера. 

Рабочие постоянно контролируют ряд улиц: Ленина, Карла Маркса, Союзную, Воткинское шоссе и проезд Копровый. Участки этих дорог будут отремонтированы в 2024 году. Помимо этого, дорожники выходят на улицы: 40 лет Победы, Пушкинскую, Бородина, Чугуевского, Володарского, Баранова, Областную, Кирпичную, Живсовхозную, Южную набережную и другие.

Основные ремонты стартуют при подходящих погодных условиях.

Задать вопросы по содержанию дорог можно в городской диспетчерской службе по телефону 072 или 998-072.

Напомним, что капремонт дорог планируется начать с 1 мая. Но обычно из-за теплой погоды это удаётся сделать раньше. 

11:10, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
415
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#асфальт