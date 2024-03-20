Рабочие начали расчистку водопропускных труб в частном секторе Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Подрядная организация МУП «ДРЭУ» приступила к расчистке водопропускных труб в переулке Ястребовском, работы проводятся с помощью каналопромывочной и илососной машин.

Расчистка водопропускных труб началась с установлением положительных температур воздуха. Одновременно с этим идёт очистка от мусора и снега водоотводных канав. 23 км труб — таков объём работ в частном секторе Первомайского района, который предстоит осилить дорожникам до конца марта. Это необходимо для подготовки города к предстоящему паводку.

«Половина проблемных участков уже пройдена, в настоящее время на территории Первомайского района проводится расчистка открытой ливневки на улицах Жечева, Свободы, Коммунаров, Комбинатная. Сначала с улиц вывозят снег, затем проходят экскаватор, расчищая водоотводные канавы от снега, за ним идет каналопромывочная машина, которая горячим паром под давлением промывает водопропускные трубы, при необходимости используется илосос - он убирает отложения земли, ила на дне трубы. Таким образом мы даем возможность талой воде уходить в ливневку и дальше — в водосборный коллектор», — рассказал заместитель начальника участка МУП «ДРЭУ» Сергей Данилов.

В зону возможного подтопления входят частный сектор Первомайского и Ленинского районов, мкрн Пасечный в Индустриальном районе, мкрн Нагорный в Октябрьском районе. На данный момент с этих территорий вывезено около 150 тысяч кубометров снега. Подрядчики взяли в работу 102 участка, половина из готовых уже пройдена.

«Дорожники вывозят снег, освобождают от снежных масс и льда водоотводные канавы и водопропускные трубы. На участках с закрытой системой ливневой канализации, расположенных на территории города, проведены работы по вскрытию всех дождеприемников в местах, где есть риск подтопления. Такие меры позволят беспрепятственно проходить воде во время весеннего таяния снега», — рассказал начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов.

К началу паводка необходимо подготовить 52 км ливневки открытого типа и 74 км закрытой ливневой канализации.

Сообщать о подтоплении территорий можно в городскую диспетчерскую службу по телефону 072, с мобильных — 998-072.