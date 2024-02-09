Вывески на фасадах зданий вблизи обновленных территорий Сарапула планируют привести к единому стилю

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле внедрят дизайн-код рядом с новыми благоустроенными пространствами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

Он отметил, что горожанам важны не только благоустроенные территории, но и отсутствие «визуального мусора», так как разные вывески и реклама на фасадах зданий снижают качество восприятия новых пространств. Чтобы решить эту проблему, власти города задались целью внедрить дизайн-код.

Для этого специалисты проанализировали состояние фасадов зданий и подготовили ряд решений. Теперь власти будут отдельно разговаривать с каждым предпринимателем, чтобы они привели фасады в порядок и изменили стиль вывесок.

«Главная задача дизайн-кодирования: помочь жителям легко найти необходимый объект и привести фасады зданий в соответствие с требованиями Правил благоустройства города», — прокомментировал Виктор Шестаков.

Реализовать проект планируется в течение двух лет.

Напомним, что о дизайн-коде на центральных улицах Сарапула заговорили еще в 2018 году. В этот же год работы стартовали в Ижевске, а в Глазове внедрение дизайн-кода началось в 2020 году.