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Вывески на фасадах зданий вблизи обновленных территорий Сарапула планируют привести к единому стилю

12:30, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Вывески на фасадах зданий вблизи обновленных территорий Сарапула планируют привести к единому стилю
12:30, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#дизайн-код\n#вывески\n#фасады\n#благоустройство
Фото: vk.com (Виктор Шестаков)
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Решить проблему и внедрить дизайн-код планируется за 2 года.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле внедрят дизайн-код рядом с новыми благоустроенными пространствами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков. 

Он отметил, что горожанам важны не только благоустроенные территории, но и отсутствие «визуального мусора», так как разные вывески и реклама на фасадах зданий снижают качество восприятия новых пространств. Чтобы решить эту проблему, власти города задались целью внедрить дизайн-код.

Для этого специалисты проанализировали состояние фасадов зданий и подготовили ряд решений. Теперь власти будут отдельно разговаривать с каждым предпринимателем, чтобы они привели фасады в порядок и изменили стиль вывесок. 

«Главная задача дизайн-кодирования: помочь жителям легко найти необходимый объект и привести фасады зданий в соответствие с требованиями Правил благоустройства города», — прокомментировал Виктор Шестаков. 

Реализовать проект планируется в течение двух лет.  

Напомним, что о дизайн-коде на центральных улицах Сарапула заговорили еще в 2018 году. В этот же год работы стартовали в Ижевске, а в Глазове внедрение дизайн-кода началось в 2020 году

12:30, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дизайн-код\n#вывески\n#фасады\n#благоустройство