Дизайн-код начнут внедрять в Глазове

Претворять в жизнь концепцию по изменению облика города планируют уже этим летом.

Глазов. Удмуртия. Дизайн-код внедрят в Глазове. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды Удмуртской Республики.

Напомним, дизайн-код - это комплекс требований к внешнему облику фасадов зданий, вывескам, конструкциям.

Вводить концепцию будут поэтапно. В первую очередь обновят вывески исторической части города, после чего работу продолжат в других районах города.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Глазова Александра Суслопарова, главная задача дизайн кода – преобразить город, подчеркнуть ценность архитектуры и не забыть о потребностях бизнес-сообщества.

Проектом в Глазове занимается креативное агентство «13 этаж». Команда разработала дизайн-систему, включающую в себя виртуальный язык, дизайн уличных элементов и малых архитектурных форм, навигацию, праздничное оформление, сайт и другое. Также агентство работает над приложением-гидом.

Внедрять концепцию планируется уже летом 2020 года.

В Сарапуле дизайн-код начали внедрять в 2018 году. Летом того же года эксперты начали работать над внешним обликом зданий Ижевска.