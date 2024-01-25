40% опрошенных ижевчан предпочтут перейти дорогу по подземке

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги социологического опроса на тему отношения горожан к подземным пешеходным переходам. Результатами исследования поделился Центр территориального развития Удмуртской Республики.

Центр опросил 1 170 человек. Переходам были выставлены оценки по шкале от 1 до 5. Лидером стал переход возле «Ашана», но и он получил от горожан среднюю оценку 2,50. На втором месте подземка возле магазина «Электротехника в быту» (2,22), затем — у остановки «Администрация Индустриального района» (2,15) Средние оценки переходов у собора Александра Невского и у Монтажного техникума составили 1,93 и 1,86 соответственно.

Больше всего опрошенным не нравится в переходах уровень освещения, скользкий пол и грязь. Также горожан не устраивают граффити, отсутствие ремонта, плохие лестницы, сырость, да и просто страх нахождения там.

Однако 40% опрошенных предпочитают преодолевать проезжую часть по подземному переходу. 43% предпочтут регулируемую зебру со светофором.

Результаты исследования станут основой для проведения Общественной палатой Ижевска круглого стола. Будут обсуждаться дальнейшие действия.

Подробнее с мнением горожан можно ознакомиться по ссылке.