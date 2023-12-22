Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Справиться с бесчинством вандалов в Камбарке помогает видеонаблюдение 

12:20, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Справиться с бесчинством вандалов в Камбарке помогает видеонаблюдение 
12:20, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
258
0
#Камбарка\n#камеры видеофиксации\n#общественная безопасность\n#вандализм
Фото: unsplash.com (Oxa Roxa)
258
0

Жители ждут установки камер в «Копани – Горсаде».

Камбарка. Удмуртия. На благоустроенной территории «Копани – Горсад» в Камбарке появится видеонаблюдение. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов, отвечая на вопрос местного жителя. 

«Безусловно, в проектной документации предусматривается видеонаблюдение для того, чтобы у нас вновь возведённые объекты не были разрушены. В ближайшее время там предусмотрено оборудование камер фото- и видеонаблюдения», — подчеркнул глава района.

Он напомнил примеры, когда камеры помогают бороться с вандалами в городе.

«Далеко ходить не надо, вспомните, когда у плотины поставили новые мусорные баки, поставили скамейки, то нам приходилось из Камбарского пруда потом вылавливать их чуть ли не ежедневно. Такая же история происходила на новой территории около Площади памяти, когда поставили качели, на них начали рисовать и болты выкручивать. Действительно, здесь только видеонаблюдение и только штрафовать наших жителей, которые вот так себя ведут», — отметил Александр Галанов. 

Напомним, проект «Копани – Горсад» стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов. 

12:20, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
258
0
#Камбарка\n#камеры видеофиксации\n#общественная безопасность\n#вандализм