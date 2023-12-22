Справиться с бесчинством вандалов в Камбарке помогает видеонаблюдение 

Камбарка. Удмуртия. На благоустроенной территории «Копани – Горсад» в Камбарке появится видеонаблюдение. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов, отвечая на вопрос местного жителя.

«Безусловно, в проектной документации предусматривается видеонаблюдение для того, чтобы у нас вновь возведённые объекты не были разрушены. В ближайшее время там предусмотрено оборудование камер фото- и видеонаблюдения», — подчеркнул глава района.

Он напомнил примеры, когда камеры помогают бороться с вандалами в городе.

«Далеко ходить не надо, вспомните, когда у плотины поставили новые мусорные баки, поставили скамейки, то нам приходилось из Камбарского пруда потом вылавливать их чуть ли не ежедневно. Такая же история происходила на новой территории около Площади памяти, когда поставили качели, на них начали рисовать и болты выкручивать. Действительно, здесь только видеонаблюдение и только штрафовать наших жителей, которые вот так себя ведут», — отметил Александр Галанов.

Напомним, проект «Копани – Горсад» стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов.