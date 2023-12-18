Новое общественное пространство «Ритм леса» открыли в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на центральной поляне Берёзовского леса прошло праздничное открытие нового пространства «Ритм леса». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Мы многие годы ходим в этот лес, набираемся сил, отдыхаем и наши мечты, сделать пространство ещё комфортнее, воплотились в жизнь. Это огромная работа вас — жителей города, активных бизнесменов и городского сообщества, которые с 2012 года стараются сделать эту территорию комфортной для прогулок. Я считаю, что у нас получилось создать красивое и удобное пространство. Настоящее место силы для всех горожан!» — сказал на открытии глава Воткинска Алексей Заметаев.

На протяженной лесопарковой территории благоустроили центральную поляну для проведения праздничных мероприятий, установили ярмарочные павильоны, создали удобную сеть спортивных, туристических и исследовательских маршрутов.

«Здесь очень развито лыжное сообщество, работает спортивная школа «Знамя», в тоже время активно развивается пешеходная структура. Поэтому главной задачей проекта было разделить потоки пешеходов и спортсменов, чтобы всем было комфортно проводить свой досуг в Берёзовском лесу», — отметила руководитель департамента развития городской среды ЦТР УР Вера Мизгир.

Для того, чтобы развести потоки пешеходов и лыжников построили лыжероллерную трассу длиной 800 метров, специальный пандус для лыжников и смотровую площадку для зрителей соревнований, а также разработали удобную навигацию по всему пространству.