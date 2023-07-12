Обновленный парк «Тишино» в Ижевске открыли для посещений

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершено благоустройство парка «Тишино». Обновленная зона отдыха открыта для посетителей, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, работы по благоустройству и созданию инфраструктуры в «Тишино» начались в августе 2022 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Изначально объект планировали сдать в 2024 году, однако благодаря поддержке председателя кабинета министров России Михаила Мишустина для ускорения работ были выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства.

В верхней части парка оборудованы прогулочные зоны, смотровые площадки, модульные беседки и павильоны. Нижнюю часть занимают амфитеатр и сцена с теневым навесом, детская и спортивная площадки, лежаки, скамейки, зона гамаков и пергола с качелями.

Комфортное пребывание в парке в вечернее время обеспечат 70 опор наружного освещения и 122 светильника. За сохранностью инфраструктуры и безопасностью пребывания на новой территории отдыха будет следить 41 видеокамера.

На подходе к парку дополнительно оборудован тротуар на улице Союзной. Также здесь запланировано строительство парковки.